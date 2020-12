Per cause e con dinamica in corso di accertamento, il conducente ha perso il controllo dell’auto a ridosso del ponte sull’Usciana a Ponticelli di Santa Maria a Monte e ha strisciato per un tratto lungo il perimetro del ponte.

Il conducente del mezzo, per fortuna, è rimasto illeso, ma in seguito all’incidente, una porzione della balaustra è caduta e il traffico è rimasto per qualche decina di minuti fortemente rallentato. Sul posto sono arrivati carabinieri e vigili del fuoco.

Le operazioni dovranno probabilmente prevedere la messa in sicurezza del tratto e, nei prossimi giorni, il ripristino delle condizioni di sicurezza per veicoli e pedoni.