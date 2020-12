Traffico di pellame, in due finiscono in manette

Sono finiti in manette per mano dei militari dell’Arma un 60enne di Pontassieve e un 45enne originario del Marocco ma residente a Santa Croce sull’Arno, accusati di traffico di pellami.

I due sono stati beccati a scaricare ritagli di pelli pregiate da un furgone per caricarli in un altro mezzo. A dare l’allarme al 112 sono stati alcuni cittadini e sul posto sono subito intervenuti i carabinieri. Entrambi non hanno saputo dare spiegazioni convicenti sulla provenienza del pellame, del valore di circa 15mila euro, e sono stati arrestati.

Accusati di approprazione indebita in corso, i due hanno pattegiato la pena a 16 mesi di reclusione.