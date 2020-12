Finisce in Arno, salvato dai vigili del fuoco

Come sia finita in Arno non è ancora chiaro, anche se la chiamata ai vigili del fuoco è arrivata da agenti della polizia di Stato. Una persona è stata recuperata dall’acqua in via Santa Maria a Pisa nella notte di oggi 14 dicembre grazie anche a una squadra nautica con battello pneumatico.

La persona recuperata dal fiume é stata affidata alle cure del personale inviato dal 118.