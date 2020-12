Per cause e con dinamica in corso di accertamento, una persona è stata investita dal treno sui binari che collegano le stazioni di Pontedera e San Romano di Montopoli Valdarno, sulla linea Pisa Empoli. L’incidente è accaduto poco prima delle 11,30 di oggi 14 dicembre.

Al momento il traffico ferroviario è sospeso tra Pontedera e San Romano per consentire il lavoro delle autorità competenti, presenti sul posto. È in corso la riprogrammazione dell’offerta ferroviaria e sono stati attivati servizi sostitutivi con autobus fra Empoli e Pontedera.

Intorno alle 13,30 i treni hanno ricominciato a circolare.

(Notizia in aggiornamento)