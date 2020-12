Disagi nel pomeriggio di oggi (15 dicembre) sotto il cavalcavia di via di Bordicino a Santa Croce sull’Arno.

Un camione dell’autospurgo, forse per una manovra sbagliata, è finito nella fossa accanto alla strada. Per l’intervento di recupero del mezzo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco mentre la polizia municipale si è occupata della viabilità interrompendo il transito sulla strada nelle more dei lavori.