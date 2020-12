Bonus spesa, a San Miniato prorogata al 18 dicembre la scadenza per la richiesta

Bonus spesa, il comune di San Miniato proroga la scadenza per la richiesta al prossimo 18 dicembre.

L’amministrazione comunale ha esteso il periodo per farne richiesta, attraverso una procedura interamente digitale: il cittadino avrà infatti a disposizione un vero e proprio borsellino elettronico, associato al proprio codice fiscale, contenente il credito riconosciuto. Per utilizzarlo basterà usare un cellulare, sul quale si riceverà dal Comune un sms con l’indicazione dell’importo complessivo e un codice pin personale, da utilizzare negli esercizi commerciali aderenti. Ad ogni acquisto verrà scalato l’importo dal credito del borsellino, fino ad esaurimento.

Per fare richiesta dei buoni digitali destinati all’emergenza alimentare (la cui ha validità è di 60 giorni dalla data di ammissione al beneficio), è necessario compilare il modulo on line sul sito del Comune (www.comune.san-miniato.pi.it).

Chi avesse difficoltà nella compilazione potrà rivolgersi allo sportello sociale: 0571 406800 e bonusalimentare@comune.san-miniato.pi.it (lunedì, martedì, giovedì 9 -13 sabato 9 -12.00; pomeriggio: giovedì 15 16). Per vedere in quali attività è possibile spenderli, utilizzare la piattaforma dedicata (https://sanminiato.wellcomecard.it/), dove ci sarà l’elenco aggiornato in tempo reale.