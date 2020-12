Lavori al software, prenotazioni al Cup sospese per un giorno nell’empolese

Lavori al software, le attività di prenotazione Cup nel territorio di Empoli sono sospese domani (16 dicembre).

Lo rende noto l’Asl Toscana Centro.

A partire dalle 14 di domani e fino a fine giornata sono sospese tutte le attività di prenotazione Cup per prestazioni nel territorio empolese, per permettere l’avvio di lavori di manutenzione al software dedicato.

Il sistema sarà di nuovo attivo a partire dalle 7 di giovedì. L’Azienda UsL Toscana Centro si scusa per il disagio e ricorda che il servizio di prenotazione non subirà variazioni per la zona di Firenze, Prato e Pistoia.