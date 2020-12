In casa ha una pistola rubata, 2 caricatori e una serra per la marijuana

Quando i carabinieri della stazione di Pisa Porta a Mare lo hanno fermato, hanno sottoposto il 35enne a perquisizione personale e domiciliare a conclusione di una spedita attività d’indagine.

I militari hanno sorpreso l’uomo in possesso di una pistola marca Glock dotata di due caricatori e 12 proiettili, risultata rubata. In più i militari hanno accertato che il predetto aveva realizzato una serra attrezzata per la coltivazione della canapa indiana e hanno sequestrato 4 piante.

L’uomo, arrestato, si trova agli arresti domiciliari.