Fuoriesce gas durante una trivellazione, intervento a Pontedera

Durante lavori di trivellazione, lo scavo ha intercettato una sacca di materiale biologico a circa 30 metri di profondità con conseguente fuoriuscita di gas naturale, una miscela di gas a base di metano. Almeno questo, al momento, hanno potuto ricostruire i vigili del fuoco di Cascina e Pontedera.

Nella serata di oggi 17 dicembre, i pompieri sono intervenuti in via Mattei a Pontedera per una fuga di gas. Per tutta la serata sono state fatte ulteriori misurazioni strumentali da parte del nucleo Nbcr di Pisa. La situazione continua quindi a essere monitorata e non si sono registrati danni.