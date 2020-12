In giro senza motivo o con la droga, rimosso un bivacco alle Cerbaie

Persone residenti in altri comuni in giro senza motivazione, altre in possesso di piccole quantità di droga e persino un bivacco tra i boschi. E’ quanto hanno trovato eri 18 dicembre i carabinieri della compagnia di Empoli durante controlli nelle frazioni che insistono nell’area boschiva delle Cerbaie, nel comune di Fucecchio.

Soltanto ieri, nello specifico, sono state sanzionate per l’inosservanza delle prescrizioni anti contagio da covid 19 5 persone, di età compresa tra 19 e 60 anni, tutte provenienti da altri comuni e trovate nelle frazioni senza giustificato motivo e segnalati all’autorità amministrativa due soggetti trovati in possesso uno di 0,84 grammi di cocaina e 0,92 di hashish (con il ritiro anche della patente di guida).

Con l’unità cinofila sono state, inoltre, setacciate le aree interne della fitta boscaglia principalmente delle frazioni Massarella, Galleno e Vedute e via Delle Pinete ed è stato rimosso un bivacco.

Da settimane continuano i controlli, implementando il raggio d’azione anche all’arco orario tardo serale e notturno effettuando verifiche mirate a obiettivi sensibili, appositamente individuati al fine di prevenire e reprimere reati contro lo spaccio di sostanze stupefacenti e, in generale, violazioni delle norme inerenti all’ordine e alla sicurezza pubblica.

Gli uomini dell’Arma, comunque impegnati quotidianamente nel controllo di persone e veicoli nonché di luoghi abitualmente frequentati da soggetti noti, in particolar modo in questo periodo delle imminenti festività natalizie e di restrizioni a seguito dell’emergenza da covid 19, hanno predisposto numerosi servizi per assicurare un monitoraggio costante delle condizioni di sicurezza dei cittadini.

Nella giornata di ieri è stato effettuato il controllo di persone (a bordo di autoveicoli e a piedi) per il rispetto delle norme anti contagio e abituali luoghi di ritrovo di persone dedite allo spaccio di stupefacenti, impiegando complessivamente 15 militari, 7 mezzi e 1 unità cinofila antidroga del Nucleo di Firenze che hanno effettuato numerosi posti di controllo e perquisizioni.