“Pericoloso per l’ordine e la sicurezza”, nei guai 20enne di Santa Maria a Monte

Per ora ha ricevuto un avviso orale dagli agenti di polizia della sezione Misure di prevenzione della questura di Pisa. Ma se il 20enne di Santa Maria a Monte non cambierà subito condotta, rischia una misura di prevenzione ben più incisiva, la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

A carico del ragazzo ci sono già, infatti, numerose denunce per reati in materia di stupefacenti e contro il patrimonio, commessi nella zona di residenza, a Pontedera e a Pisa. Per questo quindi, secondo la questura, risulta essere pericoloso per l’ordine e la sicurezza pubblica.