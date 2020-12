Mutazione del virus Covid, l’Italia corre ai ripari: “Sospendere i voli da e per la Gran Bretagna”

Mutazione del Covid, anche l’Italia corre ai ripari per la variante scoperta in Gran Bretagna, e, come reso noto dall’Oms, individuata anche in Danimarca, Olanda e Australia: l’Italia blocca i voli da e per l’Uk

“Il Regno Unito ha lanciato l’allarme su una nuova forma di Covid che sarebbe il risultato di una mutazione del virus.

Come governo abbiamo il dovere di proteggere gli italiani – scrive il ministro degli esteri Luigi Di Maio sulla sua pagina Facebook – per questa ragione, dopo aver avvisato il governo inglese, con il ministero della salute Roberto Speranza. stiamo per firmare il provvedimento per sospendere i voli con la Gran Bretagna. La nostra priorità è tutelare l’Italia e i nostri connazionali”.

“Lo stop è stato deciso dopo un confronto con i nostri scienziati. Ho avuto modo di colloquiare anche con il ministro inglese – ha spiegato il ministro Roberto Speranza, poco fa, durante la trasmissione Mezz’ora in +, condotto dda Lucia Annunziata – Si tratta di una misura precauzionale per capire la portata del problema. Ora i nostri scienziati dovranno capire la situazione, in contatto con Oms e governo inglese. Le uniche informazioni che abbiamo sono queste sulla capacità di diffondersi più velocemente“.