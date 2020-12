Non rispettavano le norme anti-covid, multati locale e parrucchiere

Due attività multate a Pontedera per violazione delle norme anti covid. E’ il risultato dell’attività di controllo della polizia locale. A seguito delle segnalazioni di alcuni commercianti della zona, nella giornata di ieri (19 dicembre) è stato sanzionato un esercizio pubblico, per cui è stata disposta la chiusura per tre giorni, in quanto nonostante fosse già stato diffidato non ha rispettato il divieto di somministrazione e consumo sul posto.

Multato anche un parrucchiere che all’interno di un centro commerciale non ha rispettato l’bbligo di chiusura nei giorni festivi e prefestivi. Inoltre nella giornata di venerdì in occasione del mercato settimanale sono stati sanzionati alcuni commercianti titolari di posteggio i quali non rispettavano le norme anticovid e proseguivano nei loro comportamenti nonostante fossero stati ripresi anche dagli acquirenti.

I controlli proseguiranno anche a seguito delle numerose segnalazioni giornaliere che arrivano alla centrale operativa del comando anche da parte di altri commercianti che rispettano quanto previsto dal governo.