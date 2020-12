Operazione antidroga della polizia: colto in flagrante un cinquantenne

Gli agenti della polizia di Stato di Pontedera lo tenevano sott’occhio, monitorando i suoi spostamenti sia a piedi che con un’auto di copertura. Grazie al loro meticoloso intervento un 52enne di Ponsacco è stato colto in flagranza di reato mentre vendeva droga a un 51enne di Terricciola. È successo a Pontedera il 18 dicembre nell’ambito dei controlli per la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti.

I due si sono avvicinati e gli agenti hanno visto tutto: l’acquirente ha pagato con una banconota da 20 euro e lo spacciatore gli ha fornito dell’hashish. A quel punto sono scattate le perquisizioni personali che hanno permesso di trovare “addosso” allo spacciatore altri tre grammi della stessa sostanza. Per l’uomo di Ponsacco è stata disposta anche una perquisizione dell’abitazione, dove è stato trovato un “panetto” di hashish, una bilancia di precisione e un coltello per il taglio della sostanza stupefacente. Oltre a una somma in denaro frutto dell’attività illecita di spaccio.

L’uomo, quindi, è stato tratto in arresto e su disposizione del pubblico ministero ora si trova ai domiciliari. L’acquirente, invece, è stato segnalato alla prefettura di Pisa come consumatore di sostanze stupefacenti, gli è stata ritirata la patente di guida ed è stato sanzionato per aver contravvenuto alle norme di contrasto alla diffusione del Covid 19. Anche lo spacciatore è stato sanzionato, perché è andato a Pontedera nonostante avesse la patente sospesa a tempo indeterminato.