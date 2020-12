Variante Covid, tra i bloccati in Gran Bretagna anche giovani toscani: “Riportateci a casa”

Ci sono anche dei giovani toscani tra gli italiani bloccati in Gran Bretagna dopo l’ordinanza del ministro Roberto Speranza che ha cancellato i voli da e per l’Uk a causa della mutazione del virus Covid. Ordinanza che, come noto, sarà in vigore fino al prossimo 6 gennaio.

E la rabbia esplode su Facebook, dove è stato creato il gruppo Azione collettiva degli italiani bloccati in Gb, che creata da 2 giorni, ha già oltre 800 membri, con tante storie, e video, di persone rimaste bloccate a Londra, e di chi, perso il lavoro a causa del Covid, e anche l’alloggio, si è visto costretto a dormire all’aeroporto.

“Sono di Lucca – scrive Paola Morotti – e purtroppo ieri mattina (21 dicembre) non sono potuta rientrare in Italia a causa della cancellazione del volo”.

“Io sono di Siena – prosegue Ilaria Valerio -, sono rimasta bloccata e sola in un hotel vicino all’aeroporto”.

E alle due ragazze si aggiunge un giovane ricercatore fiorentino in fisica teorica, Lorenzo Ravagli che oltre che sui social ha scritto via whatsapp alla nostra redazione: “Sono 15 anni che vivo fuori Italia, da 8 a Londra. Sono un professionista qualificato – racconta -, sarei dovuto tornare a Firenze per le feste, per trascorrerle con la famiglia, ma sono bloccato qui. Va bene mettere la salute fisica davanti a tutto ma bisogna anche tutelare i diritti delle persone, come esseri umani. La soluzione poi esiste, fare tamponi a tutti all’arrivo”.



In molti scrivono di sentirsi abbandonati e delusi, tra i tanti fermi in aeroporto in attesa di una soluzione anche anziani e famiglie con bimbi, tra difficoltà a trovare un posto dove dormire. E tutti attendono che la Farnesina trovi una soluzione.