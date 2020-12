Anziano trovato morto nel fiume Elsa: era legato ad una pianta

Dopo la scomparsa, l’anziano è stato ritrovato morto dai carabinieri nel fiume Elsa, legato ad una pianta.

Questa mattina (27 dicembre), intorno alle 10,30, il figliastro 63enne si è presentato in caserma dai carabinieri di Certaldo, denunciando la scomparsa del patrigno 83enne.

L’anziano, nel pomeriggio di ieri (26 dicembre), da quanto riferito, si è allontanato dalla sua abitazione che condivideva con il figliastro dopo essere rimasto vedovo da una decina d’anni. Salito sulla sua vettura, come faceva spesso, non è, però, rientrato a casa.

Questa mattina, non avendolo visto rincasare per la notte, il figliastro ha dato l’allarme, in quanto in un primo momento non si era preoccupato pensando che si fosse recato a trovare amici o parenti. Le immediate ricerche attivate dai carabinieri di Certaldo hanno purtroppo consentito di ritrovare, nel comune di Barberino Tavarnelle senza vita. L’auto era regolarmente chiusa a chiave, e a trecento metri circa il corpo dell’uomo per metà immerso nell’acqua, nel fiume Elsa. L’anziano è stato trovato con una corda legata ad una caviglia ed assicurata a sua volta ad una pianta vicino all’argine del fiume, come per impedire il trascinamento del corpo dalla corrente.

Il pubblico ministero di turno della procura della Repubblica di Firenze, informato dai militari dell’Arma ha disposto il trasferimento della salma all’istituto di medicina legale di Careggi e l’autopsia.