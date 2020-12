Assembramenti, chiusi per 5 giorni due bar

Natale e Santo Stefano di capillari controlli, quelli appena trascorsi, per i carabinieri della Compagnia di San Miniato.

A Santa Croce sull’Arno, i militari, nell’ambito dei quotidiani servizi di controllo del territorio e di vigilanza sulle misure di contenimento connesse al contingente scenario pandemico, hanno provveduto alla chiusura provvisoria per 5 giorni di un bar, avendo constatato il mancato rispetto delle misure prescrittive emanate dal Governo. I carabinieri hanno infatti constato la presenza di un assembramento composto da circa 50 persone intente alla consumazione di bevande alcoliche all’interno ed all’esterno dell’esercizio pubblico, che alla vista dei militari si sono dilegati.

Elevata inoltre una sanzione amministrativa per 400 euro.

Sempre a Santa Croce, i carabinieri hanno poi provveduto alla chiusura provvisoria per giorni 5 di un altro bar, avendo verificato la presenza di circa 15 persone all’esterno in attesa di entrare; anche in questo caso è stata elevata una sanzione amministrativa di 400 euro.