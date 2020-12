Albero cade sulla strada, “Mi è andata bene”

“Sono passato di lì poco dopo in bicicletta. E se fossi passato prima come sarebbe andata?”. Se lo chiede un cittadino di Fucecchio che sabato 26 dicembre si è trovato il fusto di un albero a sbarrargli la strada. Erano circa le 14, racconta il cittadino, in via Salanova nel comune di Fucecchio, tra Querce e Massarella quando l’albero è caduto in mezzo alla strada.

“Mi è andata bene – continua -, ma mi chiedo se ci sia abbastanza controllo sulla salute di queste piante palustri che crescono adiacenti alla strada”. Il cittadino ha segnalato la cosa ai carabinieri, ma resta la preoccupazione per altri possibili incidenti che potrebbero verificarsi in futuro, magari quando qualcun altro passerà in bicicletta o a piedi.