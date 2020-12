Ancora piogge in Toscana. La sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per rischio idrogeologico del reticolo minore che scatterà alle 18 di oggi (31 dicembre) nelle le aree nord-occidentali per poi estendersi, dalla mezzanotte e per tutta la giornata di domani (1 gennaio), a gran parte della regione, con esclusione delle zone appenniniche orientali.

Nella giornata di domani le piogge più abbondanti sono attese su tutta la costa e l’Arcipelago, con possibilità anche di temporali.

Oggi, dal pomeriggio e in serata, vento forte di libeccio sulla costa centro-settentrionale e sui crinali. Domani, venerdì, vento forte di scirocco sulla costa centro e sui crinali.

Mare molto mosso dal pomeriggio di oggi sulla costa centro-settentrionale, con estensione del moto ondoso, domani venerdì, ad Arcipelago e costa centro-meridionale.