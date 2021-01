Intossicazione da monossido, famiglia di San Miniato in ospedale a Capodanno

Le loro condizioni non preoccupano. Ma per una famiglia di San Miniato, i genitori e 2 figli minori, questa notte di Capodanno è stata spaventosa. Forse per un problema al riscaldamento, i 4 hanno subito una lieve intossicazione da monossido di carbonio. Così, nella notte tra 31 dicembre 2020 e 1 gennaio 2021, la famiglia è arrivata in ospedale, al San Giuseppe di Empoli.

Nella notte, poi, il trasferimento in ambulanza senza medico all’ospedale di Careggi, dove i 4 si trovano attualmente per le cure del caso.