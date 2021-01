Perde la condotta, fuga di gas in strada

Una condotta di gas metano in media pressione ha iniziato a perdere nella mattina di oggi 2 gennaio creando una sacca nel sottosuolo e poi una fuga di gas vera e propria in corrispondenza della strada. E’ successo in via del Pino a Lari.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Ponsacco che, insieme ai tecnici, hanno lavorato per intercettare la perdita. La strada è stata chiusa al traffico e la frazione Cevole di Lari é rimasta senza gas. Sul posto anche la polizia municipale.