Covid, arrivano altre 470mila dosi di vaccino Pfizer

Altre 470mila dosi di vaccino Pfizer Bionteck in arrivo domani (5 gennaio). È la seconda tranche della prima fase, che prevede 3,4 milioni di dosi destinate all’Italia.

Le dosi arrivarenno nei 94 punti di somministrazione indicati dalle regioni al commissario per l’emergenza Domenico Arcuri.

Il vaccino Moderna, invece, secondo quanto comunicato dall’Ema, potrebbe essere autorizzato già oggi (4 gennaio) durante una riunione. Decisione che era prevista per il giorno dell’Epifania, ma che potrebbe arrivare in anticipo. “Oggi c’è una riunione del comitato per i medicinali per uso umano dell’Ema per discutere del vaccino Moderna – si spiega in una nota dell’agenzia europea del farmaco con sede ad Amsterdam – Nel caso non sia raggiunta una decisione oggi, è già in calendario una riunione per il 6 gennaio”.

Sull’argomento l’Ema ha organizzato un incontro pubblico in programma l’8 gennaio.