Sorgente Tesorino, respinto il ricorso della Mlc: verso un nuovo bando di gara

Fine dei giochi per la Mlc, la Tesorino verso un nuovo bando di gara. Sembra essere questo l’epilogo che i giudici del Tar di Firenze hanno scritto in merito all’annoso tira e molla fra l’azienda titolare della vecchia concessione per l’emungimento della storica sorgente di Montopoli.

Con una sentenza resa pubblica solo in questi giorni, i giudici del tribunale amministrativo hanno infatti rigettato il ricorso che l’azienda aveva fatto contro il Comune di Montopoli, che fra la fine del 2019 e l’inizio del 2020 aveva avviato le pratiche per togliere all’azienda i diritti sulla sorgente.

Sul tavolo una lunga trattativa anche sindacale, nella quale erano finiti i dipendenti dell’azienda, in parte messi in cassa integrazione, ma anche una situazione debitoria che vedeva l’azienda in mora proprio rispetto al Comune. “Il debito con il Comune è stato saldato solo in questi ultimi mesi – dice il sindaco Giovanni Capecchi. – Ma questo non ha convinto evidentemente i giudici a ritornare sulla nostra decisione. Il nostro interesse è salvaguardare un marchio storico del nostro territorio, che merita di essere messo nelle mani di qualcuno che lo porti avanti. Per questo scriveremo al più presto un nuovo bando di gara”.

