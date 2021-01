Sicurezza, Fucecchio ricorre alla vigilanza privata

Si interfacceranno con la polizia locale e sorveglieranno le aree di pertinenza di alcuni edifici comunali. Il Comune di Fucecchio ha affidato il servizio di vigilanza a una società privata per un periodo piuttosto limitato, che fa pensare a una semplice sperimentazione per il momento: dal 21 dicembre scorso e fino al 14 febbraio le guardie giurate monitoreranno il Poggio Salamartano con la chiesa San Salvatore, le ex carceri in piazza Vittorio Veneto, il palazzo della Volta con il parcheggio di via san Giovanni e via La Marmora fino a piazza Amendola, quella su cui si affaccia il municipio.

Svolgono attività di vigilanza dinamica, cioè spostandosi secondo itinerari che possono essere predeterminati e pianificati anche dalla polizia municipale. Il monitoraggio delle aree deve essere svolto con l’ausilio di mezzi che permettano il riconoscimento dell’istituto di vigilanza e gli agenti devono avere l’arma, la radio e il telefono cellulare di servizio con loro.

Il servizio per questi pochi mesi sarà attivo per cinque giorni a settimana, ma in genere dalle 20 fino a mezzanotte: quella fascia oraria in cui la presenza della polizia municipale è più rara.

Le guardie giurate saranno sempre in collegamento con la sala operativa del loro istituto e, laddove si presentino situazioni anomale, comunicheranno subito gli eventi alla centrale, che attiverà tutte le procedure del caso. L’affidamento per i due mesi prevede per il Comune una spesa di 4500 euro .