Era parso da subito grave. Nonostante i tentativi, un uomo di 73 anni di San Miniato è morto in un incidente successo nel pomeriggio di oggi 5 gennaio. La persona era a bordo del suo Ape quando, per cause e con dinamica in corso di accertamento, si è scontrato con una Jeep.

E’ successo poco prima delle 18 sul cavalcavia di San Miniato sopra la FiPiLi. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Castelfranco per estrarre il ferito dal mezzo e la polizia municipale di San Miniato per i rilievi.

di 5 Galleria fotografica Incidente mortale a San Miniato Basso, 5 gennaio 2021









Secondo una prima ricostruzione, l’uomo proveniva da Fucecchio, forse di ritorno dall’orto, quando all’incrocio del primo cavalcavia di San Miniato un’auto lo avrebbe toccato e il mezzo sarebbe finito nell’altra corsia, dove stava arrivando un’altra auto che, quindi, non ha potuto evitare il tragico impatto.

(Notizia in aggiornamento)