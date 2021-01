Contromano in FiPiLi: panico fra le auto

È entrato contromano dallo svincolo di Firenze Scandicci e ha percorso tutto il tratto fino a Lastra a Signa. Pochi chilometri, ma, visto il pericolo, tanto è bastato per seminare il panico tra gli automobilisti che hanno incrociato il veicolo stamattina (7 gennaio).

Ha imboccato la FiPiLi contromano procedendo in direzione livorno poco dopo le 8,30. Per fortuna, non ci sono state gravi conseguenze, nonostante fosse un tratto in un orario molto trafficato.