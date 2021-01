Dramma in FiPiLi, muore un 30enne di Empoli. Ferita anche una donna

Non c’è stato nulla da fare per il giovane 30enne, di Empoli, che oggi (7 gennaio) ha perso la vita dopo un incidente in FiPiLi, con causa e dinamiche ancora da accertare.

L’incidente è successo a Collesalvetti, vicino allo svincolo di Vicarello per l’autorstrda, e il ragazzo stava viaggiando in direzione Livorno quando improvvisamente avrebbe urtato violentemente contro il guard-rail. Insieme a lui c’era anche una donna, probabilmente la compagna, rimasta gravemente ferita e trasportata in elisoccorso a Cisanello.