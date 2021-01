Cane denutrito e maltrattato: i forestali lo salvano e denunciano il padrone

Maltratta il suo cane, pensionato denunciato. Il 4 zampe, portato via dai carabinieri forestali, era denutrito e aveva escoriazioni sul corpo.

I Forestali di Empoli hanno ricevuto una segnalazione di maltrattamento di un cane e sono subito intervenuti per verificare la situazione in un immbole dismesso in via Ponte a Elsa Brusciana, nel comune di Empoli. Il peloso, un meticcio maschio, che era detenuto all’interno di un recinto, era molto magro, con ossa sporgenti e con escoriazioni sulle articolazioni, nonché alopecia.

Rintracciato il proprietario dell’animale, un pensionato della zona, gli sono state richieste spiegazioni in merito allo stato fisico del cane e se l’animale fosse in cura presso un medico veterinario. Alle risposte negative del proprietario, visto che l’animale era in evidente grave stato di malattia e denutrizione, i carabinieri forestali hanno chiesto il supporto del servizio veterinario della Asl Toscana Centro.

Il medico veterinario ha constatato lo stato di deperimento e di malessere del cane, confermandone il maltrattamento e disponendone l’immediato allontanamento e i forestali hanno denunciato l’uomo per maltrattamenti e sequestrato il povero cane, che è stato dato in custodia ad una associazione animalista, al canile sanitario comunale. Viste le precarie condizioni fisiche del cane, lo stesso è stato immediatamente trasferito in una clinica veterinaria convenzionata con il canile comunale, al fine di garantirgli le cure necessarie.