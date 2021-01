Nascosti dal passamontagna tentano il furto in casa a Fucecchio

L’allarme, e i vicini di casa, fanno scappare i topi di appartamento.

È successo nella serata di ieri (7 gennaio) a Fucecchio in via Trento. I proprietari, al momento del fatto, erano assenti ma fortunatamente è scattato l’allarme, che ha messo in allerta i vicini di casa che oltre a chiamare i carabinieri, hanno palesato la loro presenza spaventando le due persone che si erano introdotte all’interno.

A loro non è restato che compiere una rapidissima fuga per far perdere le loro tracce. Secondo i racconti dei testimoni i due ladri agivano indossando un passamontagna, cosa che fa pensare che fossero dei professionisti del furto in casa.

La vicenda è stata denunciata ai carabinieri.