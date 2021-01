Covid e nuovo dpcm: al vaglio la zona rossa automatica in caso di 250 contagi ogni 100mila abitanti

Riunione con Regioni, Anci e Upi lunedi (11 gennaio). L’ha convocata il ministro per gli affari regionali Francesco Boccia, in vista del nuovo dpcm che entrerà in vigore dal 16 gennaio. Al summiti, in video conferenza, parteciperà anche il ministro della salute Roberto Speranza.

Tra le misure previste, oltre a quelle in vigore, si starebbero valutando nuove restrizioni.

Tra le nuove strette, questa la proposta dell’Iss, quella di far scattare in automatico la zona rossa se l’incidenza dei contagi, in una settimana, è superiore a 250 ogni 100mila abitanti. L’incidenza più bassa al momento la registra la Toscana, con 78,95 casi ogni 100mila abitanti.