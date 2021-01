Esplode un petardo, 45enne portato col Pegaso a Careggi

Gli è esploso un petardo in mano mentre si trovava in piazza Grandi a Castelfiorentino.

Paura nella cittadina nel pomeriggio di oggi (9 gennaio). L’esplosione, infatti, è stata udita anche a distanza.

Scattato l’allarme, i soccorsi sono immediatamente arrivati con ambulanza e automedica.

L’uomo, un 45enne, rimasto ferito, è stato trasporato dal Pegaso, in codice giallo, all’ospedale di Careggi e ricoverato nel reparto di chirurgia della mano. L’uomo è in prognosi riservata ma non in pericolo di vita. L’uomo subirà l’amputazione della mano sinistra e ha fratture multiple alla mano destra

Sul posto anche i carabinieri, che hanno ricostruito quanto accaduto. Una pttuglia dell’Arma e il personale del 118 sono intervenuti in piazza Achille Grandi nel comune di Castelfiorentino dove un quarantacinquenne del posto è rimasto gravemente ferito ad entrambe le mani a causa dell’esplosione di un ordigno del tipo cipolla.

Sono in corso indagini finalizzate ad accertare se l’ordigno era di proprietà del malcapitato o se fosse stato lasciato inesploso in precedenza da terze persone.