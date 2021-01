Scontro fra tre auto, due feriti

La dinamica dell’incidente è ancora da accertare, ma oggi (9 gennaio) due persone sono state estratte dalle lamiere delle loro auto dopo uno scontro tra tre automezzi.

È successo in via Martiri a Vicopisano e l’intervento dei vigili del fuoco di Cascina si è reso necessario per estrarre i due feriti, poi affidati al 118. Nessuno dei due sarebbe in condizioni gravi.

Sul posto la polizia municipale per i rilievi del caso.