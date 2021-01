La sala operativa unificata della protezione civile ha emesso un codice giallo per ghiaccio a partire dalle 22 di questa sera (10 gennaio ) fino alle 10 di domani (11 gennaio) mattina in tutte le aree interne della Toscana.

Il rischio ghiaccio si aggiunge ai rischi per neve e vento che si esauriscono nella serata di oggi.

La sala della protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala vento e neve in corso oggi su tutto il territorio della Città Metropolitana, esclusa l’area della Valdelsa-Valdera. Codice giallo per ghiaccio da stasera fino alla mattina di domani su tutto il territorio.

Previsto per oggi vento di grecale con forti raffiche e deboli nevicate sparse sull’Appennino.

Dalla sera di oggi e fino alla mattina di domani probabile formazione di ghiaccio su gran parte delle zone collinari e nei fondovalle