Fucecchio, terza settimana di fila con meno di 20 nuovi contagi per Covid

Per la terza settimana consecutiva a Fucecchio sono meno di 20 i casi di positività al Covid riscontrati. Sono stati 16 i tamponi positivi nel periodo compreso tra il 3 e il 9 gennaio, appena 2 in più rispetto alla settimana precedente quando era stato raggiunto il dato minimo degli ultimi tre mesi. Si consolida quindi la riduzione dei casi anche se il virus continua a circolare di più rispetto all’estate. Quel che appare evidente è che le misure restrittive adottate a partire dalla fine di autunno hanno avuto un impatto significativo sul numero di casi di positività.

“Siamo stati bravi a rispettare le regole – commenta il sindaco Alessio Spinelli – contribuendo così a riportare la nostra regione in zona gialla. Adesso però viene la parte più difficile che è quella di confermare questi numeri con la riapertura delle scuole superiori, seppur al 50 per cento, e di molte attività. Non dobbiamo abbassare la guardia anzi dobbiamo stare attenti a non ripetere ciò che è avvenuto in altre regioni prima di noi, dove le minori restrizioni hanno contribuito ad una ripresa dei contagi. La Toscana oggi si colloca ai vertici nazionali sia per il basso tasso di contagio, sia per l’alto numero di vaccini già fatti rispetto al totale delle dosi ricevute. Questo vuol dire che i cittadini hanno fatto la propria parte con senso di responsabilità e che coloro che amministrano la sanità regionale stanno agendo con professionalità e organizzazione”.

“Come presidente della Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa – conclude – mnon posso che essere soddisfatto nel vedere che ogni giorno vengono fatti tanti vaccini in tutte le Rsa del territorio e che al San Giuseppe di Empoli sono già fatti circa mille vaccini, gli stessi numeri dei più importanti ospedali della Toscana. In tema di prevenzione, poi, voglio ricordare anche l’importante iniziativa che la nostra amministrazione comunale, d’intesa con l’istituto Checchi, ha promosso nei giorni scorsi, offrendo a tutti gli studenti delle scuole superiori di Fucecchio la possibilità di effettuare un test rapido prima del rientro in classe. È stato possibile grazie al finanziamento erogato dalla Fondazione Carismi e alla collaborazione con Farm@Rete, Cooperativa Colori e laboratorio di analisi dell’istituto Sant’Andrea di Empoli“.