Con fare sospetto su un cavalcavia della FiPiLi, identificati tre minorenni

Con fare sospetto su un cavalcavia della FiPiLi, ‘riconsegnati’ ai genitori tre minorenni della provincia di Pisa.

Su segnalazione di alcuni automobilisti in transito sulla strada la sala operativa della questura ha inviato ieri (10 gennaio) una pattuglia della squadra volante della polizia su un cavalcavia in zona Putignano, dove erano stati segnalati alcuni soggetti che vi stazionavano con atteggiamento sospetto.

Sul posto la pattuglia ha individuato tre minorenni che hanno cercato di allontanarsi ma sono stati identificati e, poiché minorenni, visto che non hanno saputo spiegare adeguatamente il motivo della loro presenza in zona, sono stati identificati, accompagnati in ufficio ed affidati ai rispettivi genitori.