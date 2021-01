Deve scontare una pena a sei anni e 6 mesi: rintracciato e arrestato dai carabinieri

Doveva scontare sei anni e sei mesi di condanna per i reati di tentata estorsione, ricettazione, furto in abitazione in concorso, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e danneggiamento, commessi nelle province di Pisa e Livorno tra il 2016 ed il 2017.

Il giovane, un 23enne, è stato rintracciato questa mattina (11 gennaio) a San Miniato dai militari della stazione dei carabinieri di Ponte a Egola. Questi hanno notificato l’ordinanza di esecuzione di pene concorrenti, emessa dalla procura di Pisa.

Arrestato, è stato accompagnato al carcere di Pisa dove sconterà la condanna.