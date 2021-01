Ancora allerta con codice giallo per ghiaccio, valido dalla mezzanotte fino alle ore 10 di domani (12 gennaio), su quasi tutta la regione: le uniche aree escluse sono la costa centro-meridionale e l’Arcipelago. Lo ha emesso la sala operativa unificata permanente della protezione civile regionale.

Dalla sera di oggi (11 gennaio) e fino alla mattina di domani, martedì, temperature sotto zero su gran parte della regione. Possibile presenza di ghiaccio in particolare nelle zone interessate dalle nevicate nei giorni scorsi e nei tratti stradali più umidi e meno esposti al sole durante il giorno. Sempre per oggi fino al pomeriggio residue deboli nevicate o fenomeni di nevischio su Casentino e alta Val Tiberina (zone di confine con Emilia-Romagna e Marche).

Dettagli e consigli sui comportamenti da adottare si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, all’indirizzo www.regione.toscana.it/allertameteo.