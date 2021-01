Ladri al circolo di San Miniato: via i soldi dalla cassa

Colpo al circolo di San Miniato. Sono stati gli occhi elettronici delle telecamere a immortalare quanto successo domenica sera (10 gennaio) alla Casa Culturale, dove una o più presone si sono intrufolate all’interno del bar per avventarsi sulla cassa.

La storica casa del popolo è finita nel mirino dei ladri intorno alle 21,30, in un orario in cui di consueto il bar sarebbe aperto, ma che ovviamente adesso vede la chiusura di ogni attività nella nuova “normalità” a cui ci ha abituato il Covid. Dalle prime ricostruzioni i ladri sarebbero entrati dalla porta proprio di fronte al bancone, dalla quale già in passato purtroppo si erano già intrufolati forzando la serratura.

Non si conosce l’entità del danno o del furto, anche se dalle immagini carpite dalla telecamere si può vedere qualcuno appollaiato al bancone nel tentativo di rovistare proprio nella cassa. Il tutto sarebbe avvenuto in pochi minuti. Ai vertici del consiglio, avvertito poco dopo, non è rimasto che constatare il fatto.

I carabinieri sono stati già avvertiti del fatto e la denuncia, di rito, avverà probabilmente già nella giornata di lunedì.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO