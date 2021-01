Auto dritta in rotatoria, 3 denunciati per sostituzione di persona

Il sospetto si era fatto largo nella mente dei carabinieri già dal giorno dopo. Non c’era una donna alla guida dell’auto che lo scorso 3 gennaio è finita sopra un muretto che delimita la rotatoria di Ponticelli a Santa Maria a Monte (qui la notizia).

C’era, invece, un uomo mentre un altro gli sedeva accanto. All’arrivo dei carabinieri sul luogo dell’incidente, però, i tre erano lì e hanno raccontato l’accaduto in un modo che, secondo i militari, non era del tutto aderente alla realtà. Poi un video, girato a bordo dell’auto in viaggio da Castelfranco di Sotto sulla provinciale Francesca poi finita contro il muretto, ha spinto i carabinieri ad approfondire il sospetto e a denunciare i 3 per sostituzione di persona. Nel video, la donna non appare neppure e probabilmente è arrivata sul luogo dell’incidente solo dopo essere stata chiamata dal compagno.

La donna, 29 anni, intestataria dell’auto e convivente di uno dei due 36enni, è stata denunciata anche per aver rilasciato false dichiarazioni.