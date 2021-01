Operatori senza qualifica e farmaci non ben somministrati, Nas in una struttura

Gli ospiti, 7 persone anziane non autosufficienti, sono state trovate in condizione di inadeguato livello di assistenza fornito per la presenza di operatori privi di qualifica professionale e carenze nella somministrazione dei farmaci. Così i carabinieri hanno trasferito gli ospiti di una struttura assistenziale di Crespina Lorenzana.

I carabinieri del nucleo antisofisticazione e sanità, i colleghi dell’Arma locale e il personale dell’Azienda Usl Toscana Nord Ovest erano impegnati in servizi di controllo del territorio volti a contrastare l’attivazione di residenze sanitarie prive di autorizzazione quando hanno individuato, in questa, la mancanza di requisiti minimi igienico sanitari, organizzativi e strutturali.

Gli ospiti della struttura sono stati sottoposti a tampone molecolare da covid 19 e, risultati negativi, sono stati ricollocati in altre strutture residenziali della provincia di Pisa e Livorno, a eccezione di un ospite che è stato preso in carico dai familiari.

L’intensificazione dei controlli da parte dei carabinieri del Nas, in concomitanza con il periodo delle festività, è stata finalizzata ad assicurare la corretta erogazione dei servizi di cura e assistenza a tutela delle persone indifese. Anche perché il possibile decadimento assistenziale può ripercuotersi anche sulla corretta attuazione delle misure di prevenzione del covid con gravi conseguenze sulla incolumità dei soggetti particolarmente vulnerabili per età e stato di salute.