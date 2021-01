Il Covid 19 lo trovano i cani, il progetto per gli aeroporti

Per la lotta al Covid 19 arrivano anche i cani. I 4 zampe individuano il virus. Il progetto, unico in Italia, promosso dalla società I sec, specializzata nei servizi di sicurezza aeroportuale, in collaborazione con l’azienda finlandese Nose Academy Oy, specializzatata nell’addestramento, che ha condotto un progetto analogo a Helsinki, ha preso il via all’aeroporto di Cuneo.

I cani hanno seguito un addestramento e sono in grado di fiutare la presenza del Covid tra i passeggeri.

“Possiamo dare il nostro contribuito alla ripresa in sicurezza del trasporto aereo – ha spiegato il direttore di Cuneo Airport Anna Milanese – offrendo uno screening efficace e rapido per tutti i passeggeri che vorranno sottoporsi al test”

In Italia la fase di addestramento dei cani messi a disposizione dall’associazione carabinieri e dall’Avs è appena iniziata.