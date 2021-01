Aggredito al parco, lo trovano sanguinante

Lo hanno trovato a terra, sanguinante, nel parco Aldo Moro in via Brunelleschi a Santa Croce sull’Arno intorno alle 17 di oggi, 15 gennaio. Gli agenti della polizia municipale hanno subito allertato i carabinieri della locale stazione e, al momento, non si esclude che l’uomo sia stato colpito da una coltellata dopo una violenta lite.

L’uomo, un 35enne, avrebbe riferito di essere stato aggredito da più persone e sarebbe anche riuscito a fare un breve video prima che calci e pugni lo gettassero a terra in un bagno di sangue. Non è chiaro il movente dell’aggressione, su cui però, le forze dell’ordine cercheranno di far luce

Subito si sono attivati i soccorsi il ragazzo è stato trasportato al San Giuseppe di Empoli per tutti gli accertamenti del caso.

Notizia in aggiornamento