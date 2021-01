Il funerale sarà celebrato oggi alle 14 nella chiesa di Massarella. A piangere Licia Baronti, 82 anni, da ieri 15 gennaio non sono soltanto i figli e i nipoti, ma una frazione intera, per la quale Licia è stata mamma e nonna, come avviene spesso nelle piccole comunità. D’altra parte Licia era una di famiglia, di quelle che ci sono sempre: da sarta aveva cucito tanti vestiti per la sfilata del Palio ed era una maestre della cucina per la sagra della zuppa.

“Ci sono donne – la ricorda la Contrada – con una forza innata, donne con gli occhi puri, L’anima generosa, il cuore alato, donne che brillano di una luce rara capace di attirare grandi e piccini , una luce talmente splendente che diventa irresistibilmente delicata e avvolgente. Donne forti e fragili allo stesso tempo, che hanno la tenacia delle leonesse e la trasparenza dell’ acqua limpida.

Licia era una colonna portante di Massarella, una vera maestra di vita nonché zuppaia dalle mani d’oro. Ti ricorderemo con i tuoi ragazzi la notte della zuppa a raccontare come fare la zuppa più buona del mondo, in quella notte magica e surreale che ci manca da morire. Ti ricorderemo mentre con il sorriso sulle labbra incolli le bandierine di cotone colorate per abbellire la nostra piazza, mentre ti dedichi al tuo paese con tutto il cuore, come solo tu sapevi fare. Un abbraccio, il tuo, che stringeva tutti. Sempre presente, sempre ironica e dirompente, ad ogni ora, dalla mattina fino alle tarde ore notturne, a guardare tutti quei ragazzacci che ballavano spensierati e a cercare di capire che cosa suonavano i musicisti che si alternavano sul nostro palco. Li hai visti tutti tu e li hai amati perché facevano bella Massarella. Sarai sempre e per sempre la nostra Licia”.