Coronavirus, sono 27 i nuovi positivi nel Cuoio: la metà a San Miniato

Tra il pomeriggio di ieri 15 e quello di oggi 16 gennaio, sono ben 15 i nuovi casi di positività al coronavirus a San Miniato. Nel comprensorio, poi, sono 7 a Fucecchio, 2 a Santa Maria a Monte e Castelfranco di Sotto e uno a Montopoli Valdarno. Tra i casi nel resto della provincia, 8 sono a Pisa, 4 a Vicopisano e 2 a Ponsacco.

In Toscana, nelle ultime 24 ore, sono 436 in più i casi di positività. Oggi sono stati eseguiti 9.354 tamponi molecolari e 5.172 tamponi antigenici rapidi, di questi il 3% è risultato positivo. Sono inoltre 17 i nuovi decessi di persone covid positive: 5 uomini e 12 donne, una delle quali di 51 anni di Cascina deceduta all’ospedale di Prato. Tra i decessi in provincia di Pisa, anche una donna di 73 anni e un uomo di 84.

Sono 35.483 i casi complessivi ad oggi a Firenze (121 in più rispetto a ieri), 10.899 a Prato (24 in più), 10.827 a Pistoia (29 in più), 7.991 a Massa-Carrara (27 in più), 13.262 a Lucca (51 in più), 17.487 a Pisa (40 in più), 9.541 a Livorno (58 in più), 11.449 ad Arezzo (53 in più), 5.624 a Siena (29 in più), 4.328 a Grosseto (4 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.

Complessivamente, 7.808 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (54 in più rispetto a ieri, più 0,7%). Sono 12.596 (432 in più rispetto a ieri, più 3,6%) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl Centro 3.337, Nord Ovest 5.394, Sud Est 3.865).

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti covid oggi sono complessivamente 831 (13 in meno rispetto a ieri, meno 1,5%), 125 in terapia intensiva (4 in meno rispetto a ieri, meno 3,1%). Le persone complessivamente guarite sono 114.850 (378 in più rispetto a ieri, più 0,3%): 439 persone clinicamente guarite (6 in meno rispetto a ieri, meno 1,3%), divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione e 114.411 (384 in più rispetto a ieri, più 0,3%) dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con tampone negativo.

A partire dal 27 dicembre 2020 è stata avviata la campagna vaccinale anti covid. Alle 12 di oggi sono state effettuate complessivamente 64.756 vaccinazioni, 3.967 in più rispetto a ieri (+6,5%), tenendo presente che le Aziende del Sistema sanitario regionale proseguono per l’intera giornata. La Toscana è la sesta regione per percentuale di dosi somministrate su quelle consegnate (il 75,4% delle 85.870 consegnate), per un tasso di vaccinazioni effettuate di 1.736 per 100mila abitanti (media italiana: 1.755 per 100mila).