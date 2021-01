Cadono da un muro alto 4 metri, 2 in ospedale

Sono caduti da un muro, alto circa 4 metri. Due persone sono in gravi condizioni dopo l’episodio avvenuto in via degli impianti sportivi Pomarance a Larderello, in prima mattinata.

A dare l’allarme sono stati alcuni passanti che hanno avvisato i carabinieri. I militari hanno fatto intervenire il 118. Sul posto sono state fatte arrivare due ambulanze. Ai sanitari la situazione è subito apparsa seria tanto che è stato fatto intervenire anche l’elisoccorso Pegaso.

A preoccupare di più è il trauma addominale subito da uno dei due feriti che è stato trasferito in eliambulanza all’ospedale di Siena. L’altro che ha subito un trauma ad un arto superiore è stato trasportato invece al pronto soccorso di Volterra.