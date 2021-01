Crolla parte del tetto, evacuata una casa a Casteldelbosco

Per fortuna, l’edificio è al momento disabitato. Nella sera di oggi 18 gennaio 2021 è crollata una parte di tetto di un edificio a Casteldelbosco di Montopoli Valdarno. In via Tosco romagnola ovest sono arrivati i vigili del fuoco di Castelfranco e l’autoscala di Pisa.

Non risultano persone coinvolte: il tetto crollato, infatti, è parte di un fabbricato disabitato, ma il crollo ha comunque causato lesioni a una abitazione adiacente che é stata, per questo, evacuata. La famiglia evacuata è composta da 4 persone: una coppia con due figli.