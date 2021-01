Incidente in conceria a Santa Croce sull’Arno. E’ successo poco prima di mezzogiorno di oggi 19 gennaio. Il personale sanitario ha soccorso un ragazzo di 30 anni, trasportato in codice rosso all’ospedale San Giuseppe di Empoli. Secondo quanto ricostruito, l’operaio addetto alla manutenzione, mentre lavorava su un quadro, è stato colpito da una scarica elettrica.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Castelfranco di Sotto con due mezzi e hanno messo in sicurezza l’impianto. Sul posto anche i responsabili del lavoro dell’Ausl Toscana centro per fare un accertamento sul quadro elettrico dove è avvenuto l’incidente per capire meglio l’accaduto.

L’operaio è al momento fuori pericolo e i parametri vitali sono nella norma.