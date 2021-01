Non c’era un evento o un’occasione di fare gruppo a Staffoli che non lo vedesse coinvolto. Stefano Masi era confusione, di quella che ti fa sentire vivo. C’era per la squadra di calcio locale, per i concerti e gli eventi organizzati nella frazione di Santa Croce sull’Arno, in divisa con la Pubblica Assistenza e pure a cucire le mascherine, quando all’inizio dell’emergenza coronavirus non ce n’erano abbastanza.

C’era, Stefano. Perché oggi resta solo un grande, immenso, vuoto. A soli 36 anni, i genitori lo hanno trovato morto nel suo letto, forse a causa di un malore sopraggiunto nella notte. Immediati quanto inutili i soccorsi, che per lui non hanno potuto fare niente.

(Notizia in aggiornamento)