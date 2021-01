Auto in fiamme a Cascina

Oltre all’automobile, a risentirne di più è stato il traffico, rallentato per il tempo necessario a spegnere l’incendio che ha danneggiato il veicolo ma per fortuna non ha coinvolto le persone.

Le fiamme dal motore dell’auto si sono alzate attorno all’ora di pranzo di oggi 21 gennaio in via Nazario Sauro a Cascina. Il mezzo è stato messo in sicurezza dai vigili del fuoco mentre a vigilare sul traffico c’era la polizia municipale di Cascina.