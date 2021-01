Coronavirus, sono 16 i nuovi casi nei comuni del Cuoio

Tra il pomeriggio di ieri 20 e quello di oggi 21 gennaio, sono 7 i nuovi casi di positività al coronavirus a San Miniato, 4 a Fucecchio, 2 a Santa Croce sull’Arno e uno a Castelfranco di Sotto, Montopoli Valdarno e Santa Maria a Monte. Tra gli altri casi in provincia di Pisa, 7 sono a Cascina, 9 a Pisa, 2 a Bientina e Pontedera.

In Toscana sono 503 in più i casi di positività al coronavirus con età media di 46 anni. Oggi sono stati eseguiti 10.115 tamponi molecolari e 4.653 tamponi antigenici rapidi, di questi il 3,4% è risultato positivo. Sono 35.969 i casi complessivi ad oggi a Firenze (130 in più rispetto a ieri), 10.997 a Prato (27 in più), 10.991 a Pistoia (57 in più), 8.155 a Massa-Carrara (48 in più), 13.395 a Lucca (25 in più), 17.668 a Pisa (41 in più), 9.814 a Livorno (76 in più), 11.644 ad Arezzo (35 in più), 5.828 a Siena (50 in più), 4.368 a Grosseto (14 in più).

Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.

Si registrano oggi 14 nuovi decessi di persone covid positive: 6 uomini e 8 donne, compresi due uomini di 73 e 89 anni in provincia di Pisa. Complessivamente, 7.528 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (55 in più rispetto a ieri, più 0,7%). Sono 15.098 (656 in più rispetto a ieri, più 4,5%) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti covid oggi sono complessivamente 775 (34 in meno rispetto a ieri, meno 4,2%), 116 in terapia intensiva (3 in più rispetto a ieri, più 2,7%). Le persone complessivamente guarite sono 117.029 (468 in più rispetto a ieri, più 0,4%): 306 persone clinicamente guarite (5 in più rispetto a ieri, più 1,7%), divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione e 116.723 (463 in più rispetto a ieri, più 0,4%) dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con tampone negativo.

Si è avviata dal 27 dicembre 2020 la campagna vaccinale anti covid. Alle 12 di oggi sono state effettuate complessivamente 74.073 vaccinazioni, 1.262 in più rispetto a ieri (+1,7%), tenendo presente che le Aziende del Sistema Sanitario Regionale proseguono per l’intera giornata. La Toscana è la 11esima regione per percentuale di dosi somministrate su quelle consegnate (il 79,7% delle 92.890 consegnate), per un tasso di vaccinazioni effettuate di 1.990 per 100mila abitanti (media italiana: 2.085 per 100mila).